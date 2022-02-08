В «Рубине» назвали условия аренды Кучаева из ЦСКА

В зимнее трансферное окно состоялся переход полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева в казанский «Рубин». Об условиях сделки рассказал спортивный директор клуба из Татарстана Олег Яровинский.

В интервью Sport24 функционер заявил, что за аренду игрока «Рубин» заплатил 70 тысяч евро. По словам Яровинского, такая маленькая сумма обусловлена тем, что казанцы взяли на себя обязательство выплаты заработной платы. Также он отметил, что «Рубин» может выкупить полузащитника за пять миллионов евро.

Арендный договор Кучаева с казанским клубом рассчитан окончания нынешнего сезона.