Обозреватель из Роттердама Деннис ван Эрсел отреагировал на дубль Гуса Тиля и его первое место в гонке бомбардиров чемпионата Голландии

- Гус сейчас является невероятно важным игроком для «Фейеноорда». Он много забивает, это мы все видим, не зря же он лучший бомбардир команды и всего чемпионата. Но важно и то, что он очень хорошо играет без мяча. Когда мяч у соперника, он прессингует, а когда мяч у его партнеров, Тиль старается увести за собой соперника и создать свободное пространство, так что я бы не ограничивал его роль исключительно, как роль бомбардира. В «Фейеноорде» его вообще очень ценят и считают сделку невероятно успешной для клуба. Это огромная удача для всех сторон и идеальный пример аренды.

- Почему на ваш взгляд у него не очень получилось в России и Германии?

- В целом, мы видим, что многие топ-игроки чемпионата Нидерландов не могут достичь того же в других лигах. Конечно, это во многом особенность чемпионата. Новая команда может играть в совсем другом стиле, который не очень подходит игроку. Или же случается так, что тренер, который звал игрока в команду, из нее уходит. Так было, к примеру, с Гусом в Москве. В «Фрайбурге» же ему не повезло. Он приехал с повреждением, а когда набрал форму, команда стала побеждать, так что главный тренер просто не стал рисковать, а доверился тем, кто добивался результата.

- Есть ли шанс, что он останется в «Фейеноорде»?

- Я говорил об этом с техническим директором «Фейеноорда» Франком Арнерсеном. Он ясно дал понять, что Тиль вернется летом в «Спартак». Гус не просто так продлил свой контракт со «Спартаком» этим летом. Он зарабатывает в России куда больше денег, чем может ему предложить «Фейеноорд», и я действительно думаю, что он заслуживает шанс играть в большом клубе и в Лиге чемпионов. Уверен, что если бы «Спартак» использовал бы Гуса иначе, никакой аренды бы не было. Он очень хорош в быстром футболе с постоянным давлением, где у него есть свобода, что мы видим сейчас.

- А что думаете насчет интереса к нему из Англии?

- Я слышал, что им активно интересовались клубы АПЛ зимой, но как вы знаете, он бы не смог уйти, даже если бы «Спартак» захотел его продать. Летом уже в России будут думать, что делать с Гусом, но поверьте, если он продолжит забивать, то на стол «Спартака» лягут интересные предложения.