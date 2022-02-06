Кругосветное путешествие футбольных тренеров

Тренерская работа – это сложный труд. Если результата нет, то первым по этой причине страдает наставник. И некоторым тренерам приходится менять команды так часто, что их можно считать настоящими путешественниками. О таких путешественниках и поговорим в этой статье.

Брюно Метсю сотворил настоящую сенсацию со сборной Сенегала на чемпионате мира 2002. До этого тренер работал лишь во французских клубах и национальной команде Гвинеи, но со «львами» у Метсю была особая история. Обыграв в матче-открытии экс-чемпионов мира французов, африканская команда вихрем прошлась по турнирной сетке. Победа над шведами в 1/8 финала за счёт «золотого гола» не выглядела фантастичной. Метсю и его команду уже ждали в полуфинале с бразильцами, но в дело вмешалась турецкая сборная, остановившая сенегальскую сказку всё тем же оружием – точным ударом в дополнительное время. Сразу же Брюно получает приглашение поработать в клубе ОАЭ, следом – клубы Катара (позже была и национальная сборная этой страны), Саудовской Аравии. Вероятно, Метсю, сменивший за 20-летнюю карьеру наставника 14 клубов, и сегодня удивлял бы в полюбившейся ему Азии, где он выиграл Лигу чемпионов, но тяжёлая болезнь унесла из жизни «белого шамана» почти десять лет назад…

В России есть свой специалист по Азии, начинавший также с «африканского чуда». Валерий Кузьмич Непомнящий в 1988 году отправился в Камерун по программе повышения уровня развития африканского футбола. Непомнящий, по его признанию, ехал работать с молодёжной сборной, но на месте ему доверили основную команду, которая на тот момент пребывала без наставника. В матче-открытии чемпионата мира 1990 Камерун сенсационно обыграл экс-чемпионов мира аргентинцев с самим Диего Марадоной. По ходу турнира камерунцы уступили в основное время лишь сборной СССР, а покинули турнир в четвертьфинале, уступив Англии в дополнительное время 2:3. Непомнящему предлагали увеличить сумму контракта в несколько раз, но он отказался работать со сборной Камеруна. Непривычная жизнь в Африке не позволила Валерию Кузьмичу работать на Чёрном континенте. Следом были турецкие, китайские, корейские, японские и узбекские клубы. В Азии Непомнящий выигрывал национальные кубки стран, а также брал награды различных достоинств.

Но если Метсю и Непомнящий больше специализируются на клубной работе, сотворив сенсации с национальными сборными Африканского континента, то Эрве Ренар, поработав в начале карьеры с английским «Кембридж Юнайтед» и французским «Шербуром», перешёл на работу в национальных командах. С 2007 года Ренер был тренером (загибайте пальцы): Ганы, Замбии, Анголы, Кот-д’Ивуара, Марокко, чередуя с периодической работой в таких клубах, как «УСМ Алжир», «Сошо» и «Лилль». Сегодня Эрве трудится наставником Саудовской Аравии, которую может покинуть уже через месяц, если не пробьётся на чемпионат мира. За время работы на Африканском континенте Ренар дважды выигрывал Кубок африканских наций: сначала сенсационно со сборной Замбии (2012 год), а затем заслуженно со сборной Кот-д’Ивуара (2015 год). Тренерская судьба, бесспорно, тяжела: нервы, переживания, умение выстраивать отношения и постоянная готовность к смене места работы. Но это отличный шанс посмотреть мир и проявить себя там, где никто не ожидает. Метсю, Непомнящий и Ренар вписали свои имена в историю большого футбола.

Константин Лицин