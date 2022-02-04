Бывший игрок ЦСКА, чемпион Европы среди юношей 2013 года, а сейчас тренер в академии «Чертаново» Александр Макаров, экс-партнёр Никиты Чернова, оценил его переход в «Спартак».

- Никита, я думаю, сильно вырос за последнее время как игрок. Набрался опыта, постоянно играл. Сейчас в центре обороны «Спартака» конкуренция не такая большая, я думаю, что у него получится закрепиться и стать основным центральным защитником. Что касается возможного негатива от болельщиков, то мне кажется, с этим проблем возникнуть не должно.

Напомним, что Никита Чернов является воспитанником ЦСКА ми играл там до 2019 года.

Сергей Румянцев