Шатов прокомментировал возвращение в «Урал»

Полузащитник Олег Шатов высказался о своем переходе в екатеринбургский «Урал». 31-летний футболист заключил с клубом контракт до конца нынешнего сезона.

В своем инстаграм-аккаунте хавбек опубликовал видеообращение к болельщикам.

«Я возвращаюсь домой. Приходите на стадион, поддерживайте команду. Мы постараемся отплатить вам хорошей игрой», - заявил полузащитник в социальной сети.

Олег уже имеет опыт выступления за команду из Екатеринбурга. Он защищал цвета «Урала» с 2007 по 2011 год.

По итогам 18 туров «Урал» набрал 19 баллов и занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.