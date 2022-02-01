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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шатов стал игроком «Урала» официально

01 Февраля 2022 • 09:54 Комментировать

Известный российский полузащитник Олег Шатов вернулся в екатеринбургский «Урал», за который выступал в начале своей карьеры. Цвета команды он защищал с 2007 по 2011 год.

Стороны заключили трудовое соглашение до окончания текущего сезона, об этом сообщается на официальном сайте уральского коллектива.

Предыдущим клубом Олега был казанский «Рубин», с которым он расторг договор по обоюдному согласию сторон. Также за плечами Шатова выступления за «Краснодар», махачкалинский «Анжи» и петербургский «Зенит».

В этом сезоне Премьер-лиги 31-летний хавбек провел три матча и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Олег Шатов трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
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