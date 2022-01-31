Нападающий «Химок» будет заканчивать сезон в «Падерборне»

Форвард Кемаль Адеми, доселе защищавший цвета «Химок», остаток сезона проведет в немецком «Падерборне», выступающем во второй Бундеслиге. Для него это станет возвращением в немецкий чемпионат после выступлений в «Хоффенхайме» в период 2015-2018 годов.

В основном же родившийся в Германии игрок выступал в чемпионате Швейцарии - в его послужном списке такие команды, как «Санкт-Галлен», «Ксамакс» и «Базель». Кроме того, в сезоне 2020/2021 успел поиграть за «Фенербахче» и «Фатих Карагюмрюк», а в прошлом году перебрался в подмосковный клуб, за который в двенадцати матчах забил один гол.