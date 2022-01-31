Нападающий «Спартака» Эсекель Понсе перешел в «Эльче» на правах аренды, сообщила пресс-служба «красно-белых».

Известно, что аргентинец будет выступать за испанский клуб до конца сезона-2021/22. При этом в контракте прописан пункт о выкупе игрока, который вступит в силу при определенных обстоятельствах.

24-летний Понсе стал игроком «Спартака» летом 2019 года. Он перешел из «Ромы» за 3 млн евро. За это время он сыграл за «красно-белых» 73 матча и забил 25 голов. Сейчас футболист продолжает восстанавливаться от травмы колена, которую он получил во время матча группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).