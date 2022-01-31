«Зенит» рассматривает аренду защитника «Кайрата»

Официальные лица «Зенита» дали комментарий касательно приобретения 22-летнего казахстанского центрбека Нуралы Алипа, который в настоящий момент имеет контракт с «Кайратом».

Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев допустил, что защитник будет взят в аренду, отвечая на вопрос журналиста «РБ Спорт» касательно завершения трансферной кампании «сине-бело-голубых».

Сергей Семак ранее говорил о том, что решение по Алипу будет принято после первого сбора, но тренерскому штабу «Зенита» понадобились дополнительные недели чтобы решить будущее защитника в составе чемпиона России.

В 2021 году Нуралы Алип провёл за «Кайрат» 38 игр и помог завоевать своей команде Кубок Казахстана.