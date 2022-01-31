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Ларссон: «Под руководством Витории я провёл худший отрезок в карьере»

31 Января 2022 • 13:00 Комментировать

Шведский форвард «Спартака» Джордан Ларссон, провально отыгравший первую половину нынешнего сезона, высказался о спаде в карьере.

«Под руководством Витории я провел худший отрезок в карьере. Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. Мой уровень намного выше, чем то, что я показал», - приводит слова скандинавского футболиста «Спорт-экспресс».

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Джордан провел 14 поединков, в которых не отметился результативными действиями. Отметим, что в сезоне-2020/2021 на счету Ларссона было 15 голов в 29 матчах.

Ходили слухи, что «красно-белые» могут избавиться от шведа в январское трансферное окно, однако футболист остался в команде. Его контракт рассчитан еще на полтора года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Джордан Ларссон Руй Витория
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