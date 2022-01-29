​Джикия обратился к российским олимпийцам

На следующей неделе стартуют зимние Олимпийские игры. По этому случаю к российским атлетам обратился один из капитанов футбольной сборной страны Георгий Джикия, выступающий за «Спартак».

«Дорогие наши олимпийцы! От всей души поздравляю вас с началом Олимпийских игр. Хочу пожелать вам удачи, здоровья, чтобы вы без травм прошли весь путь и привезли домой как можно больше золотых медалей. Удачи!» - сказал Джикия на видео, которое в «Телеграме» показал Олимпийский комитет России.

Церемония открытия Олимпиады в Пекине состоится в пятницу, 4 февраля. Игры будут проходить до 20 февраля.