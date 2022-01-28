Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Слуцкий высказался о пришедшем из ЦСКА Кучаеве

28 Января 2022 • 18:28 Комментировать

На днях «Рубин» объявил о переходе в свои ряды из ЦСКА полузащитника Константина Кучаева. Казанский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом дальнейшего выкупа. По поводу Кучаева высказался главный тренер «рубиновых» Леонид Слуцкий.  Он вспомнил, что у футболиста был яркий период времени в ЦСКА.

«Мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», - высказался Слуцкий, чьи слова приводятся на сайте «Рубина».

В первой части сезона 2021/2022 Константин Кучаев забил один гол в 15 матчах ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Константин Кучаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Января
18:58 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» проиграло болгарскому ЦСКА
18:28 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий высказался о пришедшем из ЦСКА Кучаеве
18:07 · Россия. Премьер-лига
Терюшков заявил, что «Химки» не делали предложений Кокорину
17:51 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» растранжирил преимущество в два мяча и не смог выиграть первый матч при Ваноли
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Свинов, Пруцев, Хлусевич и Николсон дебютировали за «Спартак»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Камано сменит «Локомотив» на французский клуб
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Классен травмировался в дебютном матче за «Спартак»
16:30 · Россия. Премьер-лига
​Газизов готов пойти на компромисс в разбирательствах со «Спартаком»
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Фанаты «Рубина» присоединились к протесту из-за Fan ID
15:55 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» объяснили отсутствие в заявке Промеса и Кутепова 1
15:50 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Слован» - 2:2 (завершён) 2
15:37 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев: «Я за то, чтобы было радио «Зарема-ФМ» с ди-джеем Газизовым» 1
15:23 · Россия. Премьер-лига
​Ваноли выбрал состав на дебютный матч в «Спартаке»
15:12 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко допустил, что однажды возглавит «Спартак»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Ганчаренко высказался по поводу своего увольнения из «Краснодара»
Все новости
Рекомендуем