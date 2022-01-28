​Слуцкий высказался о пришедшем из ЦСКА Кучаеве

На днях «Рубин» объявил о переходе в свои ряды из ЦСКА полузащитника Константина Кучаева. Казанский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом дальнейшего выкупа. По поводу Кучаева высказался главный тренер «рубиновых» Леонид Слуцкий. Он вспомнил, что у футболиста был яркий период времени в ЦСКА.

«Мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», - высказался Слуцкий, чьи слова приводятся на сайте «Рубина».

В первой части сезона 2021/2022 Константин Кучаев забил один гол в 15 матчах ЦСКА.