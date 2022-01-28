​Тренер «Крыльев» Булатов не считает Соболева симулянтом

Член тренерского штаба «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался по поводу форварда «Спартака» Александра Соболева, которого часто обвиняют в симуляциях.

«Для меня Соболев не симулянт. Нормальный нападающий», - сказал Булатов в интервью для sport24. Тренер «Крыльев Советов» посоветовал форварду «Спартака» никого не слушать и играть в футбол.

Падения Булатов назвал частью работы футболиста. Тренер считает, что умение найти момент для контакта с соперником тоже является искусством. По словам Булатова, нападающий в чужой штрафной площади должен делать всё возможное ради забитого мяча.

Добавим, что чемпионат России возобновится в конце февраля.