Сёмин высказался о конфликте Азмуна с «Зенитом»

У иранского форварда Сердара Азмуна и петербургского «Зенита» произошел конфликт. Своим мнением по этой ситуации поделился легендарный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин.

«У «Зенита» опытное руководство. Это команда чемпионов. Они разберутся, что делать с Азмуном», - передает слова специалиста «Спорт-экспресс».

На прошлой неделе стало известно, что Сердар договорился о переходе в леверкузенский «Байер» по окончании нынешнего сезона. Спустя некоторое время у игрока был обнаружен коронавирус. В связи с этим руководство «Зенита» может оштрафовать иранца за нарушение медицинского регламента и отправить его в дубль до лета.