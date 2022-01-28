Бубнов назвал главный козырь новичка «Зенита» Адамова

Петербургский «Зенит» на этой неделе усилил оборонительную линию, оформив трансфер защитника екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова. Своим мнением по этому переходу поделился ветеран сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов.

«У него есть важное преимущество - универсализм. Арсен может сыграть на любом фланге, а также в центре обороны. Он может составить конкуренцию другим защитникам «Зенита», - приводит слова эксперта Sportbox.ru.

22-летний защитник заключил с «сине-бело-голубыми» долгосрочный контракт, рассчитанный до конца июня 2026 года. За его трансфер чемпион России заплатил «Уралу» пять миллионов евро.