В «Уфе» недовольны Уруновым

«Уфа» недовольна игрой узбекского полузащитника «Спартака» Остона Урунова, об этом сообщает Sport24. Руководство клуба примет окончательное решение насчет выкупа или не выкупа спортсмена в конце сезона, но на текущий момент Урунов не впечатляет своей игрой тренерский штаб уфимцев.

Напомним, что футболист перешел в «Уфу» на правах аренды до конца сезона. За семь проведенных матчей в этом сезоне полузащитник не отметился какими-либо результативными действиями.

За 3 года проведенных в Российском чемпионате, Урунов принимал участие в 35 матчах, в которых также не отметился результативными действиями.