Зюганов высказался против Fan ID

В российском футбольном сообществе не утихают страсти касательно принятого закона о паспорте болельщика, без которого будет невозможно посещение матчей.

Тема дискуссий давно вышла за пределы спортивной проблематики, и своим мнением касательно новых правил похода на стадион начинают делиться даже люди далёкие от футбола, среди которых политики и культурные деятели.

Встал на сторону отмены Fan ID лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выложив пост с содержанием, критикующим закон, в своём «Инстаграме».

«Складывается ощущение, что нынешние правители пытаются нацепить на каждого «электронную бирку». Очередь дошла и до футбольных болельщиков, которым хотят навязать так называемые Fan ID — аналог QR-кодов, но только для футбола».

Напомним, что введение ограничений ранее раскритиковал депутат Госдумы Владимир Исаков.