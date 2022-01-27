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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Жена ответила на вопрос, может ли Карпин вернуться в «Спартак»

27 Января 2022 • 17:43 Комментировать

Супруга Валерия Карпина Дарья ответила на вопрос, может ли тренер в какой-то момент своей карьеры вернуться в «Спартак».

«Он не отрицает такой возможности. Он никогда не говорил: «Нет, никогда не пойду в «Спартак». И он не говорил: «Пока Федун в «Спартаке», я не вернусь». Всё зависит от обстоятельств и предложений. Нет такого, что он обиделся на Федуна и не будет с ним никогда работать. Если будет хорошее предложение, он его рассмотрит. Как и предложение от любого другого клуба», - сказал Карпина в интервью для YouTube-канала «Betsafe Прибалтика».

В настоящий момент Валерий Карпин сосредоточен на подготовке сборной России к стыковым матчам, которые пройдут в конце марта. Российская сборная будет бороться за билет на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Дарья Карпина
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