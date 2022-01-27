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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: Я верю в то, что клубы могут скрывать случаи заражения игроков коронавирусом эксклюзив

27 Января 2022 • 15:10 Комментировать

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об интервью уругвайского защитника «Динамо» Гильермо Варелы ESPN, в котором он рассказал, что клуб скрыл информацию о его заражении коронавирусом, из-за чего футболист не смог попасть на отборочные матчи чемпионата мира - 2022 в составе своей национальной сборной.

- Сегодня вышло интервью динамовца Варелы, в котором он рассказал, что клуб скрывал информацию о его заражении коронавирусом. Вы удивлены этим фактом?

- У меня вызывает сомнение высказывание игрока. Может чего-то он не знает, потому что им это не доносится. Я имею в виду нормы Роспотребнадзора по ковиду. Футболист не должен обременять себя такими заботами. Он должен готовиться к играм. Клуб беспокоится за результаты и думает, как сохранить здоровье футболистов. Мы же знаем, что идут регулярные обследования. Поэтому допускаю, что он чего-то не допонял.

- Варела это сказал в интервью иностранному СМИ, отвечая на вопрос о том, почему не приехал на отборочные матчи чемпионата мира - 2022. Вряд ли он не знал ситуацию наверняка.

- Ну правильно, он не мог приехать в сборную, потому что болел.

- Но «Динамо» не объявило о том, что он заразился коронавирусом, хотя должно было это сделать.

- Возможно, тут чисто стратегический момент, когда команда не только беспокоится о своем имидже, но и не выдает то, что происходит внутри коллектива накануне каких-то матчей. Они могли это скрыть, чтобы соперник не просчитал, какой состав будет у «Динамо» играть.

- По медицинскому регламенту клубы должны сообщать о каждом случае заболевания коронавирусом в команде, а «Динамо» не стало этого делать.

- Если это нарушение, значит, за это соответствующие органы будут наказывать клуб. Я не знаю, почему клуб не сказал об этом, если должен был сказать.

- Чтобы Варела не сидел на карантине, а смог быстрее вернуться на поле и играть.

- Значит надо действовать в рамках закона. Если за это предусмотрены санкции к клубам, они должны быть применены.  В регламенте же все прописано, поэтому тут ничего не надо придумывать.

- Может, нужна какая-то независимая экспертиза, чтобы тестирование проводилось независимыми органами?

- Мне кажется, РФС и РПЛ так держат ситуацию на контроле. Если игрок не проходит тестирование и не предоставит результаты, он не сможет играть.

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- Данные для получения QR-кодов предоставляют клубы, а они, как выясняется, могут скрывать случаи заражения.

- Надо действовать по регламенту.

- Идет дискуссия, что многие легкие травмы футболистов могут быть на самом деле случаями заболевания коронавирусом, которые таким образом скрывают. Верите в это?

- Наверное, такое возможно. У нас все возможно. В своих интересах люди делают все необходимое, чтобы команда давала результат. А остальное как получится. Конечно, я верю в это. Так у нас выстраивается жизнь.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Борис Игнатьев Гильермо Варела
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