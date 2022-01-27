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«Спартак» заплатил Кокорину за переход в «Фиорентину» - раскрыта сумма

27 Января 2022 • 10:46 Комментировать (2)

Раскрыты новые детали перехода нападающего Александра Кокорина из столичного «Спартака» в «Фиорентину».

Как стало известно телеграм-каналу «Мутко против», руководство «красно-белых» заплатило игроку и его представителю за уход. За согласие перейти в «Фиорентину» Кокорин получил два миллиона евро. Это было связано с тем, что во Флоренции игрока ждал не такой выгодный контракт, как в московском клубе. Александр отказывался переезжать в стан «фиалок» на таких условиях. В связи с этим «Спартак» принял решение компенсировать нападающему разницу.

Кокорин присоединился к «фиалкам» в январе 2021 года. Его трансфер обошелся итальянцам в 4,5 миллиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Александр Кокорин
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
jUMPER
27 Января 2022 в 11:03
ай...да какора...ай...шельма...))) и этих развел на бабло...))) великий махинатор...бендеру до него как до луны...))) хорошую многоходовочку провел...)))
Spirit
27 Января 2022 в 10:52
Во Федун красавец взял такой балласт на самую высокую зп, а потом еще доплатил за уход)
Дегенераты работают в Спартаке!
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