​Okko Sport покажет матчи «Динамо» на сборах

Ближайшие матчи московского «Динамо» на зимних сборах можно будет посмотреть на Okko Sport. Сервис анонсировал трансляции игр «бело-голубых» против ЦСКА из Софии (28 января) «Ружомберока» (1 февраля), «Партизана» (2 февраля).

Ранее Okko Sport анонсировал показ контрольных игр на сборах с участием других московских клубов – «Локомотива» и ЦСКА.

После первой части сезона «Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Сандро Шварца отстаёт на два зачётных балла.

Добавим, что чемпионат России возобновится в конце февраля.