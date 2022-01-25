Боярский отреагировал на переход Адамова в «Зенит»

Давний болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на новость о переходе в стан «сине-бело-голубых» защитника екатеринбургского «Урала» Арсена Адамова.

«Очень рад! Не думаю, что Адамов не выдержит конкуренции. Наоборот, он подтянется к уровню всех игроков. Интересно посмотреть, как он начнет прогрессировать», - передает слова артиста «Спорт-экспресс».

Ранее появилась информация о сумме трансфера 22-летнего защитника. По данным российских СМИ, сделка обойдется чемпиону РПЛ в пять миллионов евро, которые прописаны в контракте Адамова в качестве клаузулы.

В этом сезоне Арсен сыграл в чемпионате России 17 матчей, забил гол и получил два предупреждения.