​Кухта: «Перед переходом в «Локомотив» советовался с Кралом»

Новоиспечённый игрок «Локомотива» Ян Кухта в интервью для клубного YouTube-канала рассказал о том, что перед переходом в московский клуб он советовался не только со своими близкими и с агентом, но и с Алексом Кралом. Последний, напомним, летом прошлого года ушёл из «Спартака» в «Вест Хэм» на правах аренды после двух лет выступлений в Москве.

«Жизнь в большом городе? Я из деревни и постараюсь сразу адаптироваться. Я советовался с Алексом Кралом. Он сказал, что Москва – очень красивый город. Он рассказал мне о еде, о московской жизни, и дал мне много важных советов. Буду оставаться с ним на связи», - рассказал Кухта.