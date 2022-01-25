Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что «армейцы» отказались отпускать Хесуса Медину в расположение сборной Парагвая.

«Есть специальные законы у ФИФА, когда можно не отпустить игрока, а когда клуб обязан отпустить его. Сложно комментировать, когда не знаешь всей информации.

Отношения между игроком и клубом? Я думаю, они договаривались друг с другом, разговаривали вместе. Там же не так, что один сказал: «Я поеду!», а ему в ответ: «Не поедешь». В любом случае разговор был. Всё же ещё упирается в юридические рамки», - сказал Корнаухов.