Несколько игроков не тренируются в общей группе «Спартака»

Московский «Спартак» провел утреннее тренировочное занятие в Дубае. Несколько футболистов не принимали участие в работе в общей группе, рапортует «Спорт-экспресс».

Тренировку пропустили голкипер Александр Максименко, защитники Павел Маслов и Максимилиано Кофрие, а также форвард Эсекель Понсе.

Напомним, что на сегодняшнем занятии «красно-белых» присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Первый тренировочный сбор «народной команды» продлится до 29 января.

На зимние перерыв спартаковцы ушли на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды 23 очка после 18 туров.