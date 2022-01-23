Трансфер замедленного действия: «Зенит» потерял Азмуна, но уже позаботился о замене

Сердар Азмун покидает «Зенит», теперь официально/ Иранский нападающий и не делал секрета, много раз заявляя в интервью, что продлевать контракт с российским клубом не будет. 27 лет – пора испытать себя на европейской арене, всё верно. Нам лишь остаётся жалеть, что РПЛ потеряла очередного качественного легионера. Сетевое издание «Евро-футбол» на фоне свершившегося трансфера рассматривает перспективы Азмуна в Германии и предугадывает дальнейшие действия «Зенита».

Настроенный маршрут Санкт-Петербург – Леверкузен

Трансферная сага Сердара Азмуна началась ещё в ноябре месяце. Форвард обозначил, что контракт с «Зенитом» завершится летом 2022-го года и продлён не будет. Тогда и активизировались многие известные клубы. Наиболее активно себя вёл «Лион», желавший приобрести Сердара прямо сейчас. Долго торговались французы с питерцами, но так и не решились предложить больше 5 млн евро. А такая цена «Зенит» не устроила.

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Всплывали в заголовках «Ньюкасл», «Марсель» и даже «Ювентус», но слишком краткосрочные были слухи. Претенденты слышали цену и убегали, туринцы даже были шокированы. Если уход Азмуна был предопределён, то как, когда и куда будет совершён траснфер – абсолютно неясно. В этом смысле «Байер» всех удивил. Казалось, что если Азмун уйдёт свободным агентом, то размышлять будет ещё долго, да и «фармацевты» в новостях с Сердаром ни разу не мелькали. Тем громче прозвучала итоговая новость – Азмун на правах свободного агента присоединиться к «Байеру» летом 2022, подпишет контракт на 5 лет. «Зенит» естественно не заработает ни копейки.

Перспективы же самого Азмуна выглядят неплохо. Во-первых, Сердар повторил путь Андрея Лунёва, и уж с адаптацией у него не должно возникнуть проблем. В Леверкузене его уже ждёт друг (или хотя бы знакомый), который поможет обустроиться. Андрей, правда, так и не сыграл ни одного матча в Бундеслиге. Зато есть время на разговоры, помощь другу. Хорош переход в «Байер» и тем, что команда сейчас на подъёме. Не рушится, как «Монако» Александра Головина. Херардо Сеоане строит очень амбициозный проект, который добрался уже до третьей строчки в Бундеслиге.

Летние перестановки в Леверкузене

А будет ли Сердар Азмун играть в «Байере»? В следующем сезоне, наверняка. Если бы иранец пришёл сейчас – без шансов. «Байер» играет в одного форварда с активной поддержкой крайних полузащитников, а на острие блистает Патрик Шик. Чешский нападающий, который начал феерию ещё на Евро, никак не может успокоиться. 18 голов в 17 турах Бундеслиги! Патрик Шик в гонке бомбардиров отстаёт только от Роберта Левандовски, опережая, например, Эрлинга Холанна. Вот как раз Патрика и должен заменить Сердар Азмун. Зарубежные СМИ же вовсю трубят об интересе «Барселоны» к Патрику Шику, а «Байер» очень хочет заработать на своём главном форварде. И уже позаботился о замене.

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Летние перестановки в Санкт-Петербурге

Позаботился о замене и «Зенит». Собственно, первый Азмунозаменитель в Санкт-Петербург уже приехал. Иван Сергеев по маневренности и стилю игры больше напоминаем Азмуна, а не Дзюбу. Полгода у форварда будет, чтобы подсмотреть фишки Сердара на тренировках, лучше понять роль иранского нападающего. Но позаботился «Зенит» и об артиллерии посерьёзнее. Легионерскую вакансию Сердара Азмуна займёт Юри Альберто. Бразилец переедет в Санкт-Петербург только летом, но агенты форвард уверяют, что трансфер уже согласован. За 20-летнего нападающего «Интернасьональ» получит 20 миллионов евро. Весомые цифры, учитывая не самую яркую статистику нападающего – 29 голов за 84 матча, но бразильская пресса очень лестно высказывается о талантах Юри Альберто, которому, кажется, предстоит заменить Сердара Азмуна.