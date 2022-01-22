«Сочи» отправился на сбор в Турцию

Делегация футбольного клуба «Сочи» отправилась на зимний тренировочный сбор, который состоится в турецком городе Белек. Об этом рапортует клубная пресс-служба.

Во вторник, 25 января, российскому коллективу предстоит провести контрольную встречу с венской «Аустрией». Спарринг начнется в 15:00 по московскому времени. Полный список товарищеских матчей будет представлен позже.

Подопечные Владимира Федотова успешно провели первую часть сезона. После 18 туров сочинский коллектив занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего вторым «Динамо» на пять баллов.