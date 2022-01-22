Слуцкий: «Жду ещё один-два трансфера»

Казанский «Рубин» может оформить еще один-два трансфера этой зимой. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказал наставник команды Леонид Слуцкий.

«Трансферная кампания направлена на игроков с российским паспортом. Их будет небольшое количество. Надеюсь, один-два трансфера еще будет», - сказал специалист.

Напомним, что клуб из Татарстана ранее усилился хавбеком Маратом Апшацевым и форвардом Виталием Лисаковичем.

На зимнюю паузу подопечные Слуцкого отправились на десятом месте в таблице российской Премьер-лиги. Команда набрала 22 балла в 18 проведенных турах.