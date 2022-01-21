​Спайич больше не игрок «Краснодара»

Урош Спайич более не является футболистом «Краснодара». Клуб объявил о расторжении контракта с 28-летним защитником по соглашению сторон.

Спайич выступал за «Краснодар» с лета 2018 года. При этом стоит отметить, что сезон 2020/2021 серб провёл в аренде в голландском «Фейеноорде».

Если брать текущий сезон, то Урош Спайич провёл за «Краснодар» 11 матчей. Защитник отметился одним забитым голом, расписавшись в воротах «Зенита» в игре российской Премьер-лиги.

Добавим, что в настоящий момент «Краснодар» готовится к возобновлению сезона на учебно-тренировочном сборе в Дубае.