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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Москве суточный рекорд по новым заболеваниям коронавирусом

21 Января 2022 • 13:19 Комментировать

COVID-19 продолжает атаковать жителей столицы России. По обновленным данным, в Москве выявлен суточный рекорд по заражениям коронавирусной инфекцией. На этот раз болезнь добралась до 15 тысяч 987 человек.

Напомним, что днем ранее было 11557 случаев заражения COVID-19.

Чемпионат России по футболу пока пребывает на зимней паузе. Матчи сезона-2021/2022 должны возобновиться в последних числах февраля.

Лидером Премьер-лиги является «Зенит», который опережает ближайшего конкурента в лице «Динамо» на два пункта. Третьим идет «Сочи».

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коронавирус в России
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