В Москве суточный рекорд по новым заболеваниям коронавирусом

COVID-19 продолжает атаковать жителей столицы России. По обновленным данным, в Москве выявлен суточный рекорд по заражениям коронавирусной инфекцией. На этот раз болезнь добралась до 15 тысяч 987 человек.

Напомним, что днем ранее было 11557 случаев заражения COVID-19.

Чемпионат России по футболу пока пребывает на зимней паузе. Матчи сезона-2021/2022 должны возобновиться в последних числах февраля.

Лидером Премьер-лиги является «Зенит», который опережает ближайшего конкурента в лице «Динамо» на два пункта. Третьим идет «Сочи».