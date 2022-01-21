В ЦСКА оценили уровень готовности Медины

В начале этой недели московский ЦСКА сообщил о подписании парагвайского полузащитника Хесуса Медины. Тренер «армейцев» по физподготовке Райланд Морганс оценил нынешнее состояние новичка команды.

«Хесус находится в неплохой форме. Готов ли играть? Конечно, нет. Он пропустил стартовый отрезок сборов, но мы делаем все, чтобы он постепенно нагонял своих партнеров», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

24-летний полузащитник перебрался в российский клуб на правах свободного агента. Он подписал долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2025 года. До переезда в Россию Хесус выступал за американский клуб «Нью-Йорк Сити».

В настоящий момент ЦСКА проводит первый зимний сбор в Испании. Он продлится до 24 января.