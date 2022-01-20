«Химки» получили запрет на регистрацию новичков

На официальном сайте РФС была размещена информация об итогах заседания палаты по разрешению споров. Среди принятых выделятся решение запретить «Химкам» регистрировать новых футболистов.

Запрет является обеспечительной мерой по спору между «Химками» и компанией Joint Industries Limited Partnership. Подмосковный клуб обязан выплатить посреднику задолженность за оказание услуг, а также штраф за просрочку.

Запрет на регистрацию новых игроков РФС снимет с «Химок» тогда, когда задолженность будет погашена.

Напомним, что после 18 сыгранных туров чемпионата России «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице.