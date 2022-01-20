Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» получили запрет на регистрацию новичков

20 Января 2022 • 16:30 Комментировать

На официальном сайте РФС была размещена информация об итогах заседания палаты по разрешению споров. Среди принятых выделятся решение запретить «Химкам» регистрировать новых футболистов.

Запрет является обеспечительной мерой по спору между «Химками» и компанией Joint Industries Limited Partnership. Подмосковный клуб обязан выплатить посреднику задолженность за оказание услуг, а также штраф за просрочку.

Запрет на регистрацию новых игроков РФС снимет с «Химок» тогда, когда задолженность будет погашена.

Напомним, что после 18 сыгранных туров чемпионата России «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Января
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Смолов оформил дубль в первой игре за «Динамо» после возвращения
17:41 · Россия. Премьер-лига
Матч «Динамо» на сборах начался позже из-за молитвы соперников из Катара
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Химки» объявили о переходе защитника из Беларуси - ранее он отбывал дисквалификацию за участие в договорных матчах официально
16:57 · Россия. Премьер-лига
​Смолов проводит первый матч за «Динамо» после возвращения
16:57 · Россия. Премьер-лига
Динамо - Команда Вооружённых сил Катара - прямая видеотрансляция видео
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Язиджи выбрал номер в ЦСКА
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Химки» получили запрет на регистрацию новичков
15:25 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» оценили вероятность трансфера Дзюбы
14:27 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА верят в Фукса, игрок не уйдёт зимой
14:24 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ахмата» заявил, что в Грозном ему запрещали ходить в шортах 1
14:18 · Россия. Премьер-лига
Калиниченко – о просьбе продать «Спартак»: «Это нужно не только клубу, но и Федуну» 1
13:59 · Россия. Премьер-лига
​Дело экс-директора «Тамбова» Коноваловой: суд продлил арест
13:57 · Россия. Премьер-лига
В Москве выявлено максимальное за всё время пандемии число новых случаев COVID-19
13:52 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Химок» прокомментировал подписание игрока, которого наказывали за участие в договорном матче
13:39 · Россия. Премьер-лига
​На Мальдивах найдено райское место для игры в футбол видео
Все новости
Рекомендуем