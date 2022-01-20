Стало известно, сколько ЦСКА заплатил за Язиджи

Накануне было объявлено о переходе турецкого хавбека Юсуфа Язиджи из «Лилля» в московский ЦСКА. Стороны заключили арендное соглашение с возможностью выкупа.

Журналистам ТАСС стали известны финансовые детали сделки. Так, выкуп контракта 24-летнего игрока не является обязательным для «армейцев». Если же российский клуб захочет сохранить Юсуфа, за него придется заплатить 12 миллионов евро. За полугодичную аренду ЦСКА переведет на банковский счет «Лилля» 350 тысяч евро.

В текущем сезоне Язиджи принял участие в 22 поединках за «Лилль». Турок записал себе в актив один забитый мяч и один ассист.