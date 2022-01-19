«Пусть ещё Путину покажут»: Как болельщики ЦСКА отреагировали на скандальный пост о «Наташах» для Язиджи

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало в соцсетях комментарии по поводу шуточной переписки ЦСКА с новичком клуба турецким полузащитником Юсуфом Язиджи о том, что «это Россия, у нас есть много Наташ». Болельщики возмущались качеством медийного контента ЦСКА в последнее время, призывали уйти в отставку главного редактора клубного канала Катерину Кирильчеву, сравнивали этот казус с интимным видео Артёма Дзюбы и так далее.

Влад К.: «Доиграетесь же. Фанаты других клубов не будут ходить на стадион из-за FAN ID. Мы не будем ходить на стадион из-за Кирильчевой».

Сергей Л.: «А предыдущий ролик, в котором Березуцкий игрока покупает, как какой-то товар в интернет-магазине?».

Алевтина Н.: «Вот зачем её вообще держат, видно же, что девушка не справляется со своими обязанностями... Прокол за проколом».

Людмила Л.: «Признать ошибку – это хорошо. извиниться – правильно. Главное – усвоить урок».

Авдотья Ч.: «Юмор этой тёти своеобразный, прямо скажем. Если это, конечно, можно назвать юмором».

Татьяна Б.: «Юмор у неё и правда своеобразный, так сказать, нижепоясной. Такое впечатление, что дамочка ПФК с «Домом-2» путает или с «Камеди клаб».

Андрей Ю.: «Не знаю, как вы, но я ожидал по итогу подобного именно от Кирильчевой. Закономерно, всё к этому и шло, это было дело времени, мы многие видели, что она творила, такие люди так и заканчивают, надеюсь, её уволят».

Влад Т.: «Я не знаю, как наши смогли убедить и чем козыряли. Это реально фантастика: убедить игрока из Франции, где клуб брал чемпионство в том году, приехать в РПЛ».

Вова Д.: «Человек пошутил, и его уже все кому не лень *** [раскритиковали], а вот когда игрок сборной *** [снимал интимное видео] на камеру, все посмотрели и посмеялись, а потом и вообще на федеральных каналах поддерживали…».

Сергей Г.: «При Гинере в принципе всё строго было, даже футболисты редко комментарии давали))».

Владимир О.: «Как будто не группа ПФК ЦСКА, а институт благородных девиц».

Александр Ш.: «Зато теперь оправдание плохой игре будет, сами же за Наташками позвали, а не мячик пинать».

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Вова Д.: «А то, такая тема... Пусть ещё Путину покажут».

Арман И.: «Я думал, с куклами (кто помнит эти ролики) – это аут, а нет...».

Василий С.: «С каких пор Россия стала толерантной страной?».

Денис И.: «Многие боятся шутить про ислам, мусульман и всё, что с ним связано, а про русских, значит, можно».

Рома Ю.: «Да сколько можно позорить страну, позорить клуб? Этих людей давно пора уволить из клуба. Позорище. За державу обидно».

Вова Д.: «Был чемпионат мира, и на каждом углу иностранцы орали, что русские девушки самые красивые и т.д. И что? Их за это надо было выгонять, что ли?».

Александр К.: «У меня знакомая лично с бразильцем *** [вступила в связь], и так у большинства людей есть по одному примеру, я уверен)».

Евгений А.: «Дзюбу все забыли, и эту шутку забудут».

Артём В.: «Я не пойму ажиотажа вокруг этого… Про это шутили практически все и на каждом канале... Единственный косяк – то, что шутка неактуальна…».

Георгий А.: «Чёрный пиар – это тоже пиар. Премию пиарщикам!».

Саит С.: «Завтра Зарема телегу восстановит и все забудут».

Даня К.: «Может, ещё напишут устав по уместным шуткам?».

Андрей Е.: «Такое *** [прекрасное] настроение было после трансфера, а тут – совершенно ниже плинтуса. Лучше бы этого трансфера не было, лишь бы не видеть этого позора…».

Dr D.: «Я ей [Кирильчевой] писал всякую *** [ерунду] в твиттере, ей не нравилось, удаляла и банила)».

Взрыв Ч.: «Могут ли турки при трансфере русского к себе в клуб выпустить подобный ролик? Ну, например, про поражения османов Российской империи, или ещё что-то?)) Нет, конечно, потому что турки уважают себя».

Антон Б.: «У России богатая история. Можно сказать, благодаря нам мир сейчас такой. Ведь мы победили в Великой Отечественной войне. У нас великие победы в спорте. Но стереотипы у большинства все же другие. И это печально».

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Кирилл Иванцов