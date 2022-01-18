Гисдоль – о начале сборов: «Вижу, что игроки сильно соскучились по футболу»

Наставник московского «Локомотива» Маркус Гисдоль высказался о начале тренировочных сборов, которые «железнодорожники» проводят в Испании.

«Я вижу, что игроки сильно соскучились по футболу, с очень большим желанием начали эти сборы. Предстоит очень интенсивная работа в Испании», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, что Гисдоль возглавил «Локомотив» по ходу сезона, сменив на посту главного тренера клуба сербского специалиста Марко Николича.

После восемнадцати туров «железнодорожники» расположились на шестом месте в российской Премьер-лиги и вылетели из еврокубков.