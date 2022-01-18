​Сильянов временно переходит из «Локомотива» в «Ростов»

Защитник Александр Сильянов переходит из «Локомотива» в «Ростов». Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале «Футбольный Биги», клубы уже согласовали трансфер. Речь идёт об аренде на вторую половину сезона 2021/2022 без права дальнейшего выкупа.

20-летний Александр Сильянов в текущем сезоне провёл за «Локомотив» 11 матчей в различных соревнованиях. Результативными действиями молодой защитник не отмечался.

На текущий момент «Ростов» занимает 14 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Зону прямого вылета в ФНЛ «жёлто-синие» опережают всего лишь на два зачётных балла.