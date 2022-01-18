​PR-менеджер Болотова: «Если раздражает богатая жизнь футболистов – не смотрите, они все трудяги»

Елена Болотова, являющаяся известным PR-менеджером, стала гостьей программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ». Она поговорила на тему богатой жизни футболистов, моментами из которой они делятся посредством страничек в социальных сетях.

По словам Болотовой, футбольные фанаты не обязательно должны завидовать игрокам из-за их высоких доходов и больших возможностей. PR-менеджер призвала болельщиков не следить за богатой жизнью футболистов в социальных сетях, если кого-то это раздражает.

«Раздражает – не смотрите. Значит, вы не болельщики – вы не поддерживаете игроков. Они пашут, они все трудяги», - сказала Болотова.