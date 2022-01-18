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​Ловчев раскритиковал бывшую жену Мамаева в эфире «Матч ТВ»

18 Января 2022 • 12:11 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев стал гостем программы «Есть тема!» на телеканале «Матч ТВ». В программе обсуждалась личная жизнь новоиспечённого футболиста «Химок» Павла Мамаева.

«Во всей этой истории виноваты только женщины!» - решительно сказал Ловчев.

По мнению ветерана «Спартака», именно женщины ведут себя неправильно, а затем приходят на телевидение и жалуются, какой футболист плохой.

«А ты жила с ним зачем?» - обратился Ловчев к бывшей жене Павла Мамаева Алане.

Напомним, что Павел Мамаев и Алана развелись весной прошлого года. В настоящий момент футболист состоит в новых отношениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Евгений Ловчев Павел Мамаев Алана Мамаева
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