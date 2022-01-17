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Медина после перехода в ЦСКА сделал публикацию на русском языке

17 Января 2022 • 17:01 Комментировать

В понедельник ЦСКА объявил о переходе в свои ряды полузащитника сборной Парагвая Хесуса Медины. 24-летний футболист расписался в трудовом соглашении, рассчитанном на три с половиной сезона. Вскоре после объявления о трансфере Медина сделал публикацию на своей страничке в «Твиттере», причём на русском языке.

Медина отметил, что он рад перейти в ЦСКА и в одночасье поблагодарил фанатов за поддержку. Также футболист написал, что ему и команде нужно усердно работать для достижения целей.

 

Хесус Медина уже находится в Испании, где на днях ЦСКА начал первый зимний учебно-тренировочный сбор.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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