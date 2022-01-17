Медина после перехода в ЦСКА сделал публикацию на русском языке

В понедельник ЦСКА объявил о переходе в свои ряды полузащитника сборной Парагвая Хесуса Медины. 24-летний футболист расписался в трудовом соглашении, рассчитанном на три с половиной сезона. Вскоре после объявления о трансфере Медина сделал публикацию на своей страничке в «Твиттере», причём на русском языке.

Медина отметил, что он рад перейти в ЦСКА и в одночасье поблагодарил фанатов за поддержку. Также футболист написал, что ему и команде нужно усердно работать для достижения целей.

Рад прийти в этот замечательный клуб @pfc_cska и уже играть за армейцев!



Спасибо всем фанатам за любовь!



Теперь нужно усердно работать, у нас впереди сезон для достижения наших целей! pic.twitter.com/9jILHDFpqB — Jesús Medina (@JesusMediina8) January 17, 2022

Хесус Медина уже находится в Испании, где на днях ЦСКА начал первый зимний учебно-тренировочный сбор.