Белорусский голкипер Антон Чичкан продолжит карьеру в российской Премьер-лиге. 26-летний футболист трудоустроился в «Уфе», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Экс-футболист БАТЭ заключил с командой из Башкортостана трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2024 года. Пресс-служба «Уфы» уже поприветствовала новичка и пожелала ему успехов.

Стоит отметить, что Чичкан является двукратным чемпионом Беларуси в составе БАТЭ. В составе сборной Беларуси он провел один поединок.

«Уфа» является одним из аутсайдеров Премьер-лиги. Команда с 16 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице.