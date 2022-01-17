Агент Вагнера Лава рассказал, мог ли бразилец вернуться в ЦСКА

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бразильского форварда Вагнера Лава, высказался о несостоявшемся возвращении своего клиента в московский ЦСКА.

«ЦСКА? У нас не было контактов. Мы не общались ни с каким из российских клубов», - сказал агент в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

Напомним, что Вагнер находится в статусе свободного агента после ухода из «Кайрата».

Бразилец близок к переезду в чемпионат Дании, где интерес к нему проявляет «Мидтьюлланн». В ближайшее время опытный бомбардир пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с датским клубом.