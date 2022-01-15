ЦСКА выделит 10 млн евро на трансфер форварда из Серии А

Московский ЦСКА нацелен на приобретение форварда римского «Лацио» Ведата Мурики, об этом рапортует Il Messaggero.

«Армейцы» уже вступили в переговоры с итальянской стороной. Клубы обсуждают аренду игрока до конца нынешнего сезона с обязательством выкупа. За эти полгода ЦСКА заплатит 2,5 миллиона евро, а еще восемь переведет на счет «Лацио» при выкупе контракта Мурики в июне.

Ведат является резервным нападающим в римском коллективе. В текущем розыгрыше чемпионата Италии он провел 11 поединков, в которых отметился одной результативной передачей. Его соглашение с «Лацио» рассчитано до 2025 года.