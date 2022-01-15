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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА определился с будущим Магнуссона

15 Января 2022 • 09:10 Комментировать

Исландский защитник Хёрдур Магнуссон может получить новый контракт от московского ЦСКА. Как информирует в своем телеграм-аккаунте журналист Максим Фридман, в «армейском» клубе приняли решение сохранить игрока, контракт которого истекает по завершении сезона-2021/2022.

Российский топ-клуб предложит исландцу соглашение до 2024 года. Стороны могут объявить о новой сделке ближе к окончанию тренировочных сборов в Испании.

Магнуссон присоединился к ЦСКА в 2018 году, перейдя из английского «Брайтона». В текущем сезоне чемпионата России Хёрдур на поле не появлялся. Защитник восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия, полученной в концовке прошлого сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хёрдур Магнуссон
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