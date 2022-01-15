ЦСКА определился с будущим Магнуссона

Исландский защитник Хёрдур Магнуссон может получить новый контракт от московского ЦСКА. Как информирует в своем телеграм-аккаунте журналист Максим Фридман, в «армейском» клубе приняли решение сохранить игрока, контракт которого истекает по завершении сезона-2021/2022.

Российский топ-клуб предложит исландцу соглашение до 2024 года. Стороны могут объявить о новой сделке ближе к окончанию тренировочных сборов в Испании.

Магнуссон присоединился к ЦСКА в 2018 году, перейдя из английского «Брайтона». В текущем сезоне чемпионата России Хёрдур на поле не появлялся. Защитник восстанавливается от травмы ахиллова сухожилия, полученной в концовке прошлого сезона.