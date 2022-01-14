​Каттани: «Игроков «Зенита» «Спартак» не рассматривал»

В пятницу Лука Каттани, ставший в декабре спортивным директором «Спартака», на протяжении полутора часов общался с журналистами на пресс-конференции. Итальянский специалист получил вопрос о том, правда ли, что «красно-белым» предлагались услуги хавбека Магомеда Оздоева, ныне выступающего за «Зенит».

«Я никогда не рассматривал игроков из «Зенита», - коротко ответил Каттани.

«Спартак» в зимнее трансферное окно уже успел подписать четверых футболистов. Перед началом пресс-конференции Луки Каттани московский клуб представил своих новичков.

Добавим, что «Спартак» в декабре также сменил главного тренера – команду возглавил Паоло Ваноли.