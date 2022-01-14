Свинов: «Спартак» - великий клуб, от таких предложений не отказываются»

Новичок московского «Спартака» Илья Свинов высказался о своем переходе в стан «народной команды». 21-летний голкипер был куплен у воронежского «Факела» за 250 тысяч евро.

«От таких предложений не отказываются. «Спартак» - великий клуб. Будем работать, я не боюсь конкуренции», - рассказал вратарь в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

До перехода в «Спартак» Свинов провел 24 поединка в рамках первенства ФНЛ. Голкипер пропустил в этих матчах 17 мячей. В 11 играх он сохранил ворота в неприкосновенности.

На зимнюю паузу «красно-белые» ушли на девятом месте в таблице Премьер-лиги.