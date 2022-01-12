После Мамаева и Жиркова ждём Кокорина – Глушаков

«Химки» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России после первой части сезона. Судя по всему, в подмосковном клубе посчитали, что команде не хватает опыта. «Химки» уже подписали Павла Мамаева и в ближайшее время должны подписать Юрия Жиркова (38-летний игрок уже прибыл на медицинское обследование). Также в «Химки» может перейти Александр Кокорин, у которого не пошли дела в Италии. Комментарий по поводу новичков, в том числе потенциальных, дал один из лидеров «Химок» - Денис Глушаков.

«Жирков – молодой и перспективный (улыбается), - сказал Глушаков «Спорт-Экспрессу», призывая не смотреть на возраст игрока.

«Мамаев? Сейчас Кокорина ещё ждём», - отметил Глушаков с улыбкой.

Глушаков сказал, что хотел бы видеть Александра Кокорина в составе «Химок».

«Кокорин в порядке, ему просто надо голову чуть разгрузить», - поделился Глушаков своим мнением по поводу форварда.