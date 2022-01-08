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Уткин - о Кокорине: «Летел, а тебя сбили стулом - приземлился в «Химках»

08 Января 2022 • 11:30 Комментировать (1)

Известный блогер и комментатор Василий Уткин поделился мнением о российском форварде Александре Кокорине. Нападающий практически не получает игровой практики в «Фиорентине» и может сменить команду этой зимой. При этом на него есть только один претендент - это подмосковные «Химки».

«Химки» давно могут найти себя как команда сбитых летчиков. Летел, а тебя сбили. Например, стулом. Ну, и приземлился в «Химках», - гласит сообщение Василия в «Телеграме».

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» за 4,5 миллиона евро. С ним был подписан трудовой договор до 2024 года.

В текущем сезоне россиянин поучаствовал в четырех матчах Серии А, выходя на поле в конце игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Василий Уткин Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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DAG_ARSA
08 Января 2022 в 11:39
аффтар жжёт))
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