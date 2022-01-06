«Динамо» хочет усилить фланг обороны аргентинским защитником

Московское «Динамо» рассчитывает усилить левый фланг обороны в зимнее трансферное окно. По информации в твиттер-аккаунте Refuerzos CASLA, в сферу интересов представителя РПЛ попал 21-летний аргентинский латераль Николас Меркау, правами на которого владеет «Сан-Лоренсо».

Аргентинский клуб не хочет расставаться с игроком, однако мнение руководства может поменяться, если «Динамо» сделает выгодное предложение. Пока официального запроса по трансферу Меркау от «бело-голубых» не поступало.

Трансферная стоимость защитника оценивается в один миллион евро. Контракт игрока с «Сан-Лоренсо» рассчитан до 2023 года.