​«Локомотив» покупает чешского форварда за 5 млн евро

Нападающий Ян Кухта переходит из пражской «Славии» в московский «Локомотив». Об этом на своих страницах рассказывает Denik Sport. Сумма трансфера составит примерно 5 миллионов евро. В ближайшее время клубы должны официально объявить о сделке.

Ян Кухта в сезоне 2021/2022 провёл за «Славию» в различных соревнованиях 26 матчей. В них 24-летний форвард записал на свой счёт 12 голов и 8 результативных передач на партнёров. Осенью Кухта дебютировал за национальную сборную Чехии.

После первой части сезона «Локомотив» располагается лишь на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.