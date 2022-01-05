Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» покупает чешского форварда за 5 млн евро

05 Января 2022 • 14:50 Комментировать

Нападающий Ян Кухта переходит из пражской «Славии» в московский «Локомотив». Об этом на своих страницах рассказывает Denik Sport. Сумма трансфера составит примерно 5 миллионов евро. В ближайшее время клубы должны официально объявить о сделке.

Ян Кухта в сезоне 2021/2022 провёл за «Славию» в различных соревнованиях 26 матчей. В них 24-летний форвард записал на свой счёт 12 голов и 8 результативных передач на партнёров. Осенью Кухта дебютировал за национальную сборную Чехии.

После первой части сезона «Локомотив» располагается лишь на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Славия Прага трансферы футбола - зима 2022 Ян Кухта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Января
17:45 · Россия. Премьер-лига
​Маммана заплатил, чтобы уйти из «Зенита» слухи
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Бельгийский клуб положил глаз на хавбека «Краснодара»
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Стукалов – об интересе «Краснодара»: «Со мной никто не связывался, я отдыхаю в горах»
15:42 · Россия. Премьер-лига
​Мусаев может вернуться на тренерский мостик «Краснодара»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​У Смолова есть несколько предложений из МЛС – агент 1
14:50 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» покупает чешского форварда за 5 млн евро
14:22 · Россия. Премьер-лига
​Агента Кайседо рассмешила информация об интересе из «Спартака» эксклюзив
14:16 · Россия. Премьер-лига
​Только один тренер «Краснодара» был хуже Ганчаренко по проценту побед
13:39 · Россия. Премьер-лига
Кураньи рассказал, чем выгоден для «Динамо» трансфер Смолова
13:20 · Россия. Премьер-лига
Названа причина увольнения Ганчаренко из «Краснодара»
13:11 · Россия. Премьер-лига
Геркус - об отставке в «Краснодаре»: «Замена Ганчаренко подобрана и утверждена»
12:53 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может продать Жиго в Турцию
12:43 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Ганчаренко сейчас находится в кризисе»
12:30 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к эквадорскому форварду
12:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко назвал тренера, который подойдёт «Краснодару»
Все новости
Рекомендуем