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«Спартаку» интересен полузащитник из Беларуси слухи

30 Декабря 2021 • 00:30 Комментировать

Состав московского «Спартака» может пополнить полузащитник из Беларуси. По данным местного портала Football, «красно-белые» проявляют интерес к игроку брестского «Динамо» Ярославу Орешкевичу и готовы в обозримом будущем вступить в переговоры.

Эксперты из transfermarkt оценивают 21-летнего Ярослава Орешкевича в 300 тысяч евро. Судя по другой информации на этом портале, Орешкевич может играть по всему правому флангу – как в атаке, так и в обороне.

В сезоне 2021 года Ярослав Орешкевич провёл за «Динамо» из Бреста 27 матчей. На счету игрока один гол и четыре результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва динамо брест трансферы футбола - зима 2022 Ярослав Орешкевич
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