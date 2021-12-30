Состав московского «Спартака» может пополнить полузащитник из Беларуси. По данным местного портала Football, «красно-белые» проявляют интерес к игроку брестского «Динамо» Ярославу Орешкевичу и готовы в обозримом будущем вступить в переговоры.

Эксперты из transfermarkt оценивают 21-летнего Ярослава Орешкевича в 300 тысяч евро. Судя по другой информации на этом портале, Орешкевич может играть по всему правому флангу – как в атаке, так и в обороне.

В сезоне 2021 года Ярослав Орешкевич провёл за «Динамо» из Бреста 27 матчей. На счету игрока один гол и четыре результативных паса на партнёров.